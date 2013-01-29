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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 16:46 BJT

日本经济: 希望近期日圆贬值有助于改善企业信心--财相麻生太郎

日本财务大臣麻生太郎周二表示:

* 希望近期日圆贬值有助于改善企业信心

* 仅靠货币政策并不能结束通缩

* 为了对抗通缩,必须立刻采取货币宽松、财政刺激和支持新产业的政策.(完)

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