日本财相称将在G20再次呼吁亚投行透明运作

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透东京4月10日 - 日本财务大臣麻生太郎周五称，日本在下周于华盛顿召开的20国集团（G20）财长会议上，将再次呼吁中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）实现透明运作。
他在日本内阁会议后对记者称：“我认为这不会是主要的辩论议题，但如果讨论到，日本将重申之前的呼吁。”
已有超过40个国家申请加入亚投行，但美国和日本未加入该行列。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)