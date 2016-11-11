日本财务大臣称外汇市场需要稳定 密切关注汇市波动

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月11日 - 日本财务大臣麻生太郎周五强调外汇市场稳定的重要性，并表示密切关注汇市波动。
“日圆(兑美元)两天的波动幅度达到5日圆的情况不不寻常，”他在内阁会议后对记者称。
美元兑日圆周五盘初在三个半月高位附近徘徊，延续隔夜涨势，市场为特朗普上任后美国可能出台财政刺激政策及升息做准备。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。