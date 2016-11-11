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国际财经 | 2016年 11月 11日 星期五 10:34 BJT

日本财务大臣称外汇市场需要稳定 密切关注汇市波动

路透东京11月11日 - 日本财务大臣麻生太郎周五强调外汇市场稳定的重要性，并表示密切关注汇市波动。

“日圆(兑美元)两天的波动幅度达到5日圆的情况不不寻常，”他在内阁会议后对记者称。

美元兑日圆周五盘初在三个半月高位附近徘徊，延续隔夜涨势，市场为特朗普上任后美国可能出台财政刺激政策及升息做准备。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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