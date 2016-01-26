日本称支持拉加德连任IMF总裁

路透东京1月26日（记者 Tetsushi Kajimoto） - 日本周二加入其他主要国家行列，表示支持拉加德连任国际货币基金组织（IMF）总裁。

拉加德律师出身，曾担任过法国财政部长，她没有明显的竞争对手，并且一直对连任IMF总裁持开放态度。

“在全球经济面临各种问题之际，拉加德总裁展示了卓越的领导能力。我们高度赞赏她领导的IMF，因此我们将支持她连任。”日本财务大臣麻生太郎周二在内阁会议后对记者称。

拉加德上周发起了竞选活动谋求连任。她的首届任期7月4日到期，IMF已表示希望在3月3日前结束遴选程序。

日本是继美国之后的IMF第二大股东。此前包括英国、法国、德国、中国及其他一些新兴经济体在内的主要国家已经表示支持拉加德。

拉加德还获得了美国非正式的支持。（完）