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国际财经 | 2016年 3月 1日 星期二 08:50 BJT

日本央行的负利率政策已发挥正面影响--财务大臣麻生太郎

路透东京3月1日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本央行1月底采用负利率政策后，已经产生了正面影响。

“该政策已经压低公债收益率，并压制房贷利率，因此产生了正面影响，”麻生在内阁会议后对记者称。

麻生还表示，考虑到国会还未通过下一财年的预算案，他目前还未考虑编制追加财政支出用于刺激经济。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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