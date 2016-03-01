日本央行的负利率政策已发挥正面影响--财务大臣麻生太郎

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京3月1日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，日本央行1月底采用负利率政策后，已经产生了正面影响。
“该政策已经压低公债收益率，并压制房贷利率，因此产生了正面影响，”麻生在内阁会议后对记者称。
麻生还表示，考虑到国会还未通过下一财年的预算案，他目前还未考虑编制追加财政支出用于刺激经济。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。