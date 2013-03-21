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货币新闻 | 2013年 3月 21日 星期四 13:17 BJT

日本经济：央行两年内难轻易实现2%通胀率目标--财相麻生太郎

路透东京3月21日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示，不确信日本央行能在两年内轻易实现2%的通胀率目标。

他在国会并称，未来可以考虑修改保证央行独立性的法律，但现在不是时机。(完)

(编译 李春喜; 审校 隋芬)
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