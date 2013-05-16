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货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 12:56 BJT

日本经济：应时刻密切关注公债收益率波动--财务大臣麻生太郎

路透东京5月16日 - 日本时事社报导称，财务大臣麻生太郎周四表示：

* 有必要时刻密切关注日本公债收益率的波动

* 一旦流入经济的资金达到一定程度时，日本必须对公债收益率上升做好准备

(完)
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