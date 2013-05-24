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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 08:15 BJT

日本经济：财务大臣称政府必须牢记财政纪律

路透东京5月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，政府必须牢记财政纪律。

他称，政府已经通过刺激性支出来扶助经济，但若其继续实施大举财政支出，可能损及外界对日本公共财政的信任。

他还称，不评论股市、汇市和公债收益率的近期波动，因为其评论可能影响金融市场。(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
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