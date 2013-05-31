版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 08:42 BJT

重发-日本经济：财务大臣麻生太郎认为，目前看没有可能推迟上调消费税

(重发以删除内文赘字并调整部分措辞)

路透东京5月31日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，目前看没有可能推迟上调消费税。日本料明年上调消费税。

“通过上调消费税，我们可以确保恢复日本财政健康有序进行，”麻生太郎在内阁会议后举行的记者会上表示。

日本时事新闻社周四援引自民党干事长石破茂的话称，根据今年稍晚的经济表现情况，存在推迟上调消费税的可能性。

政府将在10月前决定是否继续推进上调消费税，但市场和公众已基本上消化了上调的预期。

部分分析师表示，如果不能按计划加税，可能令人质疑日本改善财政状况的决心，导致公债急剧下跌。(完)

(编译 张涛; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐