重发-日本经济：财务大臣麻生太郎认为，目前看没有可能推迟上调消费税

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“通过上调消费税，我们可以确保恢复日本财政健康有序进行，”麻生太郎在内阁会议后举行的记者会上表示。

日本时事新闻社周四援引自民党干事长石破茂的话称，根据今年稍晚的经济表现情况，存在推迟上调消费税的可能性。

政府将在10月前决定是否继续推进上调消费税，但市场和公众已基本上消化了上调的预期。