版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 08:24 BJT

日本经济：2014/15财年经济将在内需带动下继续复苏--财务大臣麻生太郎

路透东京3月14日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，2014/15财年日本经济在强劲内需拉动下将继续复苏，但政府将密切关注4月消费税上调后需求可能出现的任何下滑。

麻生太郎在内阁会议结束后向记者称，对日本大型企业本周决定进行多年来力度最大的一次加薪表示欢迎，称这将有利于2014/15财年的良性经济循环。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐