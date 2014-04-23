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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 09:52 BJT

日本经济：必须确保今年经济的力道，才能进一步上调消费税--财务大臣

路透东京4月23日 - 日本财务大臣麻生太郎周三表示，日本必须确保今年经济的力道，政府才能进一步将消费税上调至10%。

日本4月将消费税从5%上调至8%，以控制庞大的公共债务。

日本政府料将于今年晚些时候决定，是否推进在2015年10月将消费税进一步上调至10%的计划。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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