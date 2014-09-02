日本经济：复苏趋势维持不变，政府须坚持财政整固目标--财务大臣

路透东京9月2日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，经济仍保持复苏趋势。此前一系列经济指标，令人怀疑经济从4月上调消费税的冲击中恢复的情况。

麻生太郎还对记者表示，在预计周三进行的内阁改组后，政府必须继续坚持实现财政整固的目标。(完) (编译 王丽鑫； 审校 龚芳)