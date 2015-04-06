版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 7日 星期二 07:42 BJT

中日关系：两国正为6月举行金融对话做准备--日本财相麻生太郎

路透东京4月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，中日两国正在为6月在北京举行双边金融对话做准备。

麻生太郎在内阁会议后向记者称，届时可能将讨论人民币和中国影子银行等问题。(完) (编译 许娜；审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐