日本政经：将在七国集团会议上表明整固财政的决心--财务大臣麻生太郎

中港个股：中海油服入禀法院追讨挪威STATOIL未支付索赔金额逾1,500万美元
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
路透东京5月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周五称，他将在下周对七国集团(G7)称，日本目标为在2020年财年前实现预算基本平衡。
麻生还称，在德国德累斯顿召开的G7会议表达日本整固财政的决心，以维持市场对日本债务管理的信心是很重要的。
预期七国集团在下周会议上将讨论到乌克兰、希腊及伊斯兰国问题。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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