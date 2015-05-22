日本政经：将在七国集团会议上表明整固财政的决心--财务大臣麻生太郎

路透东京5月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周五称，他将在下周对七国集团(G7)称，日本目标为在2020年财年前实现预算基本平衡。

麻生还称，在德国德累斯顿召开的G7会议表达日本整固财政的决心，以维持市场对日本债务管理的信心是很重要的。