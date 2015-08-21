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亚洲 | 2015年 8月 21日 星期五 10:09 BJT

更新版 1-人民币汇率：日本警告中国勿频繁干预市场，敦促继续迈向市场汇率机制

麻生在内阁例行会议后的记者会上称，“日本将面临如何因应中国若频繁干预市场的艰困决定。”

麻生表示，中国经济放缓无疑是全球股市下跌的主要原因之一。日股日经指数周五早盘就挫跌了近2%。

“我们必须仔细关注中国的各种数据，以判断其经济是否真的能以7%的速度扩张，”他并称。

鉴于中国是日本的重要贸易伙伴，日本政策制定者一直在关注中国政府如何应对其市场波动。

日本7月出口增长放缓，对亚洲的汽车和电子产品出口下降，显示出全球需求前景不佳。(完)

(翻译 徐文焰/张荻； 审校 戴素萍/白云)

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