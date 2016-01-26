日本称支持拉加德连任IMF总裁

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月26日（记者 Tetsushi Kajimoto） - 日本周二加入其他主要国家行列，表示支持拉加德连任国际货币基金组织（IMF）总裁。
拉加德律师出身，曾担任过法国财政部长，她没有明显的竞争对手，并且一直对连任IMF总裁持开放态度。
“在全球经济面临各种问题之际，拉加德总裁展示了卓越的领导能力。我们高度赞赏她领导的IMF，因此我们将支持她连任。”日本财务大臣麻生太郎周二在内阁会议后对记者称。
拉加德上周发起了竞选活动谋求连任。她的首届任期7月4日到期，IMF已表示希望在3月3日前结束遴选程序。
日本是继美国之后的IMF第二大股东。此前包括英国、法国、德国、中国及其他一些新兴经济体在内的主要国家已经表示支持拉加德。
拉加德还获得了美国非正式的支持。(完)
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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