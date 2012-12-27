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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 14:24 BJT

日本财政: 财相麻生太郎称将限制发债以维护市场信心

路透东京12月27日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示,政府在编列下个财年年度预算时,不会只依靠发债,作为新增经济刺激措施方案的经费来源,而且政府将会设法抑制新增发债,确保市场的信心.

麻生太郎表示,新任首相安倍晋三已指示他,在1月初制定经济刺激方案,并向国会提出支应方案的追加预算.

"我们需要使中长期公共财政能够持续,"麻生太郎在内阁会议后向记者表示.(完) (编译 蔡美珍; 审校 戴素萍)

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