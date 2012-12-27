日本财政: 财相麻生太郎称将限制发债以维护市场信心

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透东京12月27日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示,政府在编列下个财年年度预算时,不会只依靠发债,作为新增经济刺激措施方案的经费来源,而且政府将会设法抑制新增发债,确保市场的信心.
麻生太郎表示,新任首相安倍晋三已指示他,在1月初制定经济刺激方案,并向国会提出支应方案的追加预算.
"我们需要使中长期公共财政能够持续,"麻生太郎在内阁会议后向记者表示.(完) (编译 蔡美珍; 审校 戴素萍)
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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