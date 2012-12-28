更正-日本经济: 财相麻生太郎称希望政府加强提高通胀率目标的立场

标题新闻：印度核能部长称，印度购买西屋六座核反应堆的计画料不受东芝财务问题影响
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由首相安倍晋三领导的新政府正在推动积极的货币政策与大规模的刺激性财政支出政策,以打击通缩和压低日圆,因此敦促日本央行采取2%的通胀目标.
当被问到就通胀目标达成政策协议的时间时,麻生太郎称,可能是在1月,在政府制定出追加预算案和日本央行1月21日-22日会议之间.
"等我们1月编制出追加预算的时候,政府要怎样应对(经济)就一目了然了...然后在日本央行政策会议召开前,我们就必须考虑(达成协议)."他对记者称.
政府将在1月7日编制刺激方案的支出要求,在此之后不久将敲定该提案.
日圆兑美元 JPY= 周五跌至逾两年低位,因市场预期日本新政府将迫使央行采取更激进的货币宽松措施.
"如果投机行为导致日圆涨跌过度,给很多人带来麻烦,干预会是个有力工具,我们没有理由不去使用,"麻生说.
"当前汇市波动平缓,我认为应当由市场机制和基本面来主导市况,"他补充说.
当被问及日本放松货币政策和压低日圆的努力是否可能导致汇率竞争性贬值时,麻生说,"不能说日本是在过度干预."(完) (编译 田建华; 审校 王丽鑫)
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路透台北2月17日 - 台湾股市周五大多在平盘附近游走，终场收微跌。分析师表示，台 股在指数高档附近狭幅震荡，市场领涨族群轮替顺畅，惟追价的意愿虽稍嫌不足，但为了化 解技术指标的过热，算是正常的休息，指数未来仍不看淡。 台湾加权股价指数 收跌0.12%,至9,759.76点；今日成交初值 为942.4 9亿台币，上交易日修正后为1,083.03亿。 日盛投顾协理钟国忠说，“(技术指标中)9日KD值由高档向下，对照今天的走势算是正 常的整理，并不看淡后市。” 他认为，明天(周六)台股独家开市，预料外资的参与度将降低，最多小幅进出，不致影 响盘势。 此外，兆丰投顾一位不愿具名的分析师则表示，指数涨至9,800点附近追价动力不足， 获利了结卖压涌现，这附近压力稍大可以理解。不过台股中各类股仍是轮涨，即便是先前的 弱势股也有机会补涨，预料9,800点附近指数虽有压力但仍可期待高点。 〞未来还要再看国际形势，如果没有大的利空，目前台股还是以盘整或小跌，去消
路透2月17日 - 澳洲股市周五小幅收低，此前指标股指周四创下2015年5月5日以来最高收位。 S&P/ASX 200指数周五收盘下跌0.2%或10.51点，报5,805.8点。 铁矿石及铜价走软拖累基本材料类股下跌。S&P/ASX 200材料类股跌至平盘下方，上日曾触及逾两年高位。 矿业巨头必和必拓和力拓分别跌1.1%和2.1%，为两周来最大跌幅。 必和必拓管理层与员工在智利Escondida铜矿罢工中的立场依然分歧较大。 铁矿石企业Fortescue Metals跌2.4%。 工业建筑材料公司James Hardie Australia股价跌至三个月新低。 医疗保健类股跌幅位列其次。(完) (编译 王兴亚/高琦)