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亚洲 | 2012年 12月 28日 星期五 20:14 BJT

更正-日本经济: 财相麻生太郎称希望政府加强提高通胀率目标的立场

由首相安倍晋三领导的新政府正在推动积极的货币政策与大规模的刺激性财政支出政策,以打击通缩和压低日圆,因此敦促日本央行采取2%的通胀目标.

当被问到就通胀目标达成政策协议的时间时,麻生太郎称,可能是在1月,在政府制定出追加预算案和日本央行1月21日-22日会议之间.

"等我们1月编制出追加预算的时候,政府要怎样应对(经济)就一目了然了...然后在日本央行政策会议召开前,我们就必须考虑(达成协议)."他对记者称.

政府将在1月7日编制刺激方案的支出要求,在此之后不久将敲定该提案.

日圆兑美元 JPY= 周五跌至逾两年低位,因市场预期日本新政府将迫使央行采取更激进的货币宽松措施.

"如果投机行为导致日圆涨跌过度,给很多人带来麻烦,干预会是个有力工具,我们没有理由不去使用,"麻生说.

"当前汇市波动平缓,我认为应当由市场机制和基本面来主导市况,"他补充说.

当被问及日本放松货币政策和压低日圆的努力是否可能导致汇率竞争性贬值时,麻生说,"不能说日本是在过度干预."(完) (编译 田建华; 审校 王丽鑫)

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