更新版 1-日本金融: 日财相称将购买欧洲稳定机制债券,以帮助稳定欧洲金融形势

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路透东京1月8日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称,日本将购买由欧元区援助基金发行的债券,来帮助促进欧元区的金融稳定.

麻生太郎在日本内阁会议后对记者表示,欧洲稳定机制(ESM)计划周二稍晚发行证券,为该机制去年10月设立以来首次发债.

"欧洲金融形势的稳定有助于日圆等货币的稳定."麻生太郎表示.

"从这个角度出发,同时基于欧洲为金融稳定进一步采取的努力,日本将动用外汇储备持续购买一定比例的ESM债券."

财务省一名官员表示,ESM周二稍晚将发售三个月债券,日本将在仔细考虑发行条款后决定是否动用欧元储备来购买.

日本已购买约70亿欧元由欧元区临时援助基金发行的债券,截至去年年末这约相当于已发行援助债券的6.7%.