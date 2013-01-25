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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 11:19 BJT

日本汇率: 央行放宽政策的目的是为了对抗通缩,并非操纵汇率

路透东京1月25日 - 日本财务大臣麻生太郎称,

* 日圆过度上涨趋势正在修正

* 日本央行放宽政策的目的是为了对抗通缩,并非操纵汇率.(完)
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