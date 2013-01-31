版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 17:33 BJT

日本政经: 财务大臣麻生太郎称没有必要修改央行法

路透东京1月31日 - 日本财务大臣麻生太郎周四称,目前不准备修改日本央行法,且没有任何必要修改日本央行法.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐