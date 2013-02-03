版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 3日 星期日 16:15 BJT

日圆汇率: 日圆走软是抗击通缩政策的成果,不是目的--日本财相

路透东京2月3日 - 日本财务大臣麻生太郎周日称,日本政府的目的不是压低日圆,日本的政策纯粹是为了抗击通缩,他驳斥国际社会对货币战的担忧.

日本首相安倍晋三呼吁日本央行采取积极举措,这导致日圆下跌,引起欧洲担心其他央行可能采取类似政策,导致"货币战".

"我们采取了旨在结束通缩的举措.由此而导致股市上扬,日圆走软,"麻生对日本放送协会(NHK)称."(日圆疲软)不是目的,目的是抗击通缩,"他称.

日本可能需要在2月15-16日的20国集团(G20)会议上对自身政策提出辩护,以消除外界对日本重振经济计划的批评.

日本央行上个月同意将通胀目标上调一倍至2%,并自2014年起承诺无限量购买资产,以提振经济走出2000年以来第四次衰退,结束多年的通缩.

麻生还表示,2008年全球金融危机导致日圆升值时,日本"忍耐下来,毫无怨言".

日圆兑美元 周五跌至2010年5月以来最低水平.上周美元兑日圆上涨2%,经过连续12周上涨后,累计涨幅16.6%.(完) (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐