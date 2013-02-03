日圆汇率: 日圆走软是抗击通缩政策的成果,不是目的--日本财相

台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
路透东京2月3日 - 日本财务大臣麻生太郎周日称,日本政府的目的不是压低日圆,日本的政策纯粹是为了抗击通缩,他驳斥国际社会对货币战的担忧.
日本首相安倍晋三呼吁日本央行采取积极举措,这导致日圆下跌,引起欧洲担心其他央行可能采取类似政策,导致"货币战".
"我们采取了旨在结束通缩的举措.由此而导致股市上扬,日圆走软,"麻生对日本放送协会(NHK)称."(日圆疲软)不是目的,目的是抗击通缩,"他称.
日本可能需要在2月15-16日的20国集团(G20)会议上对自身政策提出辩护,以消除外界对日本重振经济计划的批评.
日本央行上个月同意将通胀目标上调一倍至2%,并自2014年起承诺无限量购买资产,以提振经济走出2000年以来第四次衰退,结束多年的通缩.
麻生还表示,2008年全球金融危机导致日圆升值时,日本"忍耐下来,毫无怨言".
日圆兑美元 周五跌至2010年5月以来最低水平.上周美元兑日圆上涨2%,经过连续12周上涨后,累计涨幅16.6%.(完) (编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。