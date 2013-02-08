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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 16:54 BJT

日圆汇率: 财务大臣麻生太郎称,日圆/美元从78到90的跌幅超过预期

路透东京2月8日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示,日圆/美元在近期的跌势中从78降至90,这样的跌幅超过预期.

麻生太郎是在众议院预算委员会发表讲话时提及的日圆汇率问题.(完)

(编译 高琦 审校 张明钧)
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