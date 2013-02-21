日本经济: 庞大贸易逆差对日本将是一大问题--财相麻生太郎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京2月21日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示,如果能源成本升高导致持续出现庞大的贸易逆差,这将会是一大问题.
麻生太郎在议会中表示,自从2011年3月地震导致核电厂关闭之后,日本如今进口更多的油气来弥补能源上的不足.
"进口价格急剧升高,日本因此而有庞大的贸易逆差.这种情况若持续下去,对日本而言将是个大问题,"麻生太郎在回覆议员质询时表示.该位议员质询近来日圆的贬值提高了燃料进口成本,是否对日本弊大于利.
麻生太郎不愿直接对日圆近来贬值的问题置评.(完)
(编译 戴素萍; 审校 徐文焰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。