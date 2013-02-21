日本经济: 庞大贸易逆差对日本将是一大问题--财相麻生太郎

路透东京2月21日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示,如果能源成本升高导致持续出现庞大的贸易逆差,这将会是一大问题.

麻生太郎在议会中表示,自从2011年3月地震导致核电厂关闭之后,日本如今进口更多的油气来弥补能源上的不足.

"进口价格急剧升高,日本因此而有庞大的贸易逆差.这种情况若持续下去,对日本而言将是个大问题,"麻生太郎在回覆议员质询时表示.该位议员质询近来日圆的贬值提高了燃料进口成本,是否对日本弊大于利.

麻生太郎不愿直接对日圆近来贬值的问题置评.(完)