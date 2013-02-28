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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 10:48 BJT

日本金融: 财务大臣麻生太郎称对于日本央行购买海外债券一事须十分小心

路透东京2月28日 - 日本财务大臣麻生太郎周四表示,对于日本央行购买海外债券一事必须十分小心,因此举会被看作干预汇市.

日本央行总裁白川方明也表示,不能以干预为目的购买海外债券.

他们都是在下议院预算委员会作出上述评论的.(完)
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