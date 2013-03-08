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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 08:02 BJT

日圆汇率：日本财务大臣麻生太郎对日圆/美元跌至95日圆不予置评

路透东京3月8日 - 日本财务大臣麻生太郎周五对对日圆/美元跌至95日圆不予置评。(完)
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