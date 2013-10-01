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货币新闻 | 2013年 10月 1日 星期二 18:38 BJT

日本政经：财务大臣麻生太郎称，不希望以发新债来为刺激计划提供资金

路透东京10月1日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示：

* 不希望以发新债来为刺激计划提供资金

* 应当考虑下调企业税税率，以维持日本在国际上的竞争力

* 要下调企业税税率将需要扩大税基

* 没有改变经济刺激规模的计划。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
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