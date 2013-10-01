日本政经：财务大臣麻生太郎称，不希望以发新债来为刺激计划提供资金

中国个股：风神股份拟收购控股股东旗下工业轮胎资产，交易价57.83亿元
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
路透东京10月1日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示：
* 不希望以发新债来为刺激计划提供资金
* 应当考虑下调企业税税率，以维持日本在国际上的竞争力
* 要下调企业税税率将需要扩大税基
* 没有改变经济刺激规模的计划。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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路透台北4月13日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购14、28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期7,192亿台币。