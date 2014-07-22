日本财政：希望2015/16财年减少发债，预计出口温和回升--财务大臣

美国热股：M&T Bank第一季每股盈余好于预期，盘初上扬近2%
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透东京7月22日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，希望2015年4月开始的新财年预算中“尽量”减少新公债发行量，以改善公共财政状况。
麻生太郎还在内阁会议后对记者表示，外需疲软是政府下调本财年经济增长预测的主因，并表示预计今后出口将温和复苏。(完) (编译 王丽鑫； 审校 张涛)
路透4月17日 - M&T Bank Corporation公布第一季业绩，其季度经营每股盈余2.15美元，超越分析师的平均预期1.91美元。第一季的信贷损失拨备为5,500万美元，上年同期则为4,900万美元。
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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