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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 10:44 BJT

日本经济：油价下跌不利实现通胀目标，但有利于经济--财务大臣

路透东京1月20日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称，油价下跌可能不利于实现2%的通胀目标，但将有助于经济成长。

麻生在内阁会后对记者表示，低利率、日圆贬值和油价下跌均有利于日本经济。(完)
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