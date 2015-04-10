版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 09:38 BJT

日本财相称将在G20再次呼吁亚投行透明运作

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月10日 - 日本财务大臣麻生太郎周五称，日本在下周于华盛顿召开的20国集团（G20）财长会议上，将再次呼吁中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）实现透明运作。

他在日本内阁会议后对记者称：“我认为这不会是主要的辩论议题，但如果讨论到，日本将重申之前的呼吁。”

已有超过40个国家申请加入亚投行，但美国和日本未加入该行列。(完)

编译：朱淑珍 发稿：程芳
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐