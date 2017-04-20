日本政府四个月来首次上调对企业信心的评估 整体经济评估不变

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。
不过，政府连续第五个月维持对经济的整体评估不变，称经济正在逐步复苏，不过仍有零星疲弱迹象。
日本经济近几个月已显示出了回暖迹象，全球需求复苏令日本出口和工厂产出受益。
日本央行4月3日发布的短观景气报告显示，大型制造业者信心连续第二个季度得到改善，触及一年半高位，显示由出口带动的经济复苏所惠及的范围扩大。
“企业对于当前商业环境的评估在改善，”日本内阁府在周四发布的月度经济报告中说道。
这较上月有所上调。内阁府上个月称企业景气在逐步改善。
消息人士称，日本央行下次召开利率会议时，对经济的看法料比上月更加乐观，因强劲出口和工厂产出支撑日本经济复苏。
内阁府在报告中称，随着就业及薪资的持续改善，日本经济料逐步复苏，但海外经济体的不确定性以及金融市场的波动值得关注。
内阁府维持以下评估不变，即消费者支出整体继续回升、资本支出显现上升迹象以及出口在反弹。(完)
(编译 艾茂林/王琛/刘秀红；审校 于春红/高琦)
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