日本政府四个月来首次上调对企业信心的评估 整体经济评估不变

路透东京4月20日 - 日本政府4月上调对企业信心的评估，为四个月来首次。此前日本央行短观调查显示日本4月制造业信心连续第八个月上升。

不过，政府连续第五个月维持对经济的整体评估不变，称经济正在逐步复苏，不过仍有零星疲弱迹象。

日本经济近几个月已显示出了回暖迹象，全球需求复苏令日本出口和工厂产出受益。

日本央行4月3日发布的短观景气报告显示，大型制造业者信心连续第二个季度得到改善，触及一年半高位，显示由出口带动的经济复苏所惠及的范围扩大。

“企业对于当前商业环境的评估在改善，”日本内阁府在周四发布的月度经济报告中说道。

这较上月有所上调。内阁府上个月称企业景气在逐步改善。

消息人士称，日本央行下次召开利率会议时，对经济的看法料比上月更加乐观，因强劲出口和工厂产出支撑日本经济复苏。

内阁府在报告中称，随着就业及薪资的持续改善，日本经济料逐步复苏，但海外经济体的不确定性以及金融市场的波动值得关注。

内阁府维持以下评估不变，即消费者支出整体继续回升、资本支出显现上升迹象以及出口在反弹。(完)