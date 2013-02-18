日本经济: 政府2月或连续第二个月上调经济评估--读卖新闻

路透东京2月19日 - 日本读卖新闻周二报导,日本政府可能会在2月连续第二个月上调经济评估,因消费者支出及企业生产得到改善.

该报表示,本轮复苏背后的原因正是日圆疲软及股价上涨.对首相安倍晋三施行积极财政及货币政策的预期,在一定程度上削弱了日圆并推高了股价.