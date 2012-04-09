中日将就向IMF注资举行高层会谈

朱光耀称美国或放松金融监管 应高度关注对全球资本流动影响
路透北京2月26日 - 中国财政部副部长朱光耀周日称，美国金融监管或将大放松，这将对全球资本流动产生重大影响，中国须高度关注。此外，还需密切关注美联储货币政策变化。
路透东京4月7日电---日本财务大臣安住淳(Jun Azumi)周六表示，在20国集团金融官员峰会召开前，日本将与中国就向国际货币基金组织(IMF)注资以帮助缓解欧债危机问题举行高层会谈。
在结束与中国财长谢旭人的会谈後，安住淳对记者表示，在欧元区上月决定扩大救助规模後，中日两国尚未决定是否向IMF增资。
安住淳对记者表示：“欧债危机已较去年最严重时刻有所缓解，但还不足以乐观。我们需谨慎观察事态发展。”
“至于向IMF注资问题，我们会在将於华盛顿举行的20国集团会议召开前举行高层会谈。”
安住淳还表示，他希望日本和中国在今年引领全球经济，日本经济本财年将能实现约2%的实际增长率目标。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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