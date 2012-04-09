中日将就向IMF注资举行高层会谈

2012年2月25日，日本财务大臣安住淳(Jun Azumi)在墨西哥城的一个新闻发布会上讲话。 REUTERS/STRINGER Mexico

路透东京4月7日电---日本财务大臣安住淳(Jun Azumi)周六表示，在20国集团金融官员峰会召开前，日本将与中国就向国际货币基金组织(IMF)注资以帮助缓解欧债危机问题举行高层会谈。

在结束与中国财长谢旭人的会谈後，安住淳对记者表示，在欧元区上月决定扩大救助规模後，中日两国尚未决定是否向IMF增资。

安住淳对记者表示：“欧债危机已较去年最严重时刻有所缓解，但还不足以乐观。我们需谨慎观察事态发展。”

“至于向IMF注资问题，我们会在将於华盛顿举行的20国集团会议召开前举行高层会谈。”

安住淳还表示，他希望日本和中国在今年引领全球经济，日本经济本财年将能实现约2%的实际增长率目标。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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