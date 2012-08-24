日财务大臣称未决定是否购韩国公债

花旗集团因损害房贷借款人权益而被处以2880万美元罚金
路透华盛顿1月23日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周一称，花旗集团的抵押贷款部门被处以2,880万美元的罚金，因其未让房贷借款人知晓可避免止赎的选项，借款人很难申请减轻负担。
路透东京8月24日电（记者 Stanley White）---日本财务大臣安住淳（Jun Azumi）周五表示，日本政府尚未决定是否购买韩国公债。日韩领土争端加剧两国外交纠纷。
安住淳重申，日本政府在两国货币互换协议10月到期後可能不会予以延期。
日本购买韩国公债以及进行货币互换，是努力加强两国的经济关系的手段之一，但紧张的外交关系令两国的进一步合作前景存疑。
“我需要一点时间来看看事态如何发展，”安住淳在记者会上说。
“事态已发展到日本民众可能已经无法接受政经关系分离说法的地步。”
《读卖新闻》周五早些时候报导称，日本倾向於冻结购买韩国公债计划。日本仅持有少量、或是没有韩国公债，官方并未公布相关数据。
上述报导称，日本政府认为，在当前的外交环境下，购买韩国公债将无法获得公众的理解。日本原计划於年底前开始购买韩国公债。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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