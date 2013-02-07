版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 10:23 BJT

日本经济: 首相安倍晋三称通缩可通过货币政策加以解决

路透东京2月7日 - 日本首相安倍晋三周四表示,通缩是一种货币现象,因此可以通过货币政策加以解决.

安倍在国会讲话时,亦不认同日本通缩主要归咎于人口减少的观点.这个观点由央行总裁白川方明提出,并得到部分学者赞同.

安倍称,"很多其他国家的人口也在减少.但日本是遭遇通缩的唯一一个国家."(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐