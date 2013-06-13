日本经济：完全因日圆走弱而引发的物价上涨，将损及经济复苏--央行理事

美国各类经济指标总览--2017/4/10
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
路透东京6月13日 - 日本央行理事雨宫正佳周四表示，纯粹因日圆疲弱而引发的物价上涨情况，料将损伤到日本经济复苏。他强调指出，在实现平衡增长方面，通胀的存在是必须的。
“如果物价上涨完全是由日圆疲弱所引发，则将对推高（通胀）产生拖累，并进而对经济稳定复苏造成负面影响，”雨宫正佳在议会的一个委员会会议上表示。
他认为经济正显现出正面的转折迹象，即在央行推出激进货币宽松举措后，供需缺口朝着缩窄的方向发展。
他还称，日本央行在推进货币宽松政策的同时，亦在评估着经济所面临的上下档风险。（完）
(编译 高琦 审校 侯向明)
当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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