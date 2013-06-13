日本经济：完全因日圆走弱而引发的物价上涨，将损及经济复苏--央行理事

路透东京6月13日 - 日本央行理事雨宫正佳周四表示，纯粹因日圆疲弱而引发的物价上涨情况，料将损伤到日本经济复苏。他强调指出，在实现平衡增长方面，通胀的存在是必须的。

“如果物价上涨完全是由日圆疲弱所引发，则将对推高（通胀）产生拖累，并进而对经济稳定复苏造成负面影响，”雨宫正佳在议会的一个委员会会议上表示。

他认为经济正显现出正面的转折迹象，即在央行推出激进货币宽松举措后，供需缺口朝着缩窄的方向发展。

他还称，日本央行在推进货币宽松政策的同时，亦在评估着经济所面临的上下档风险。（完）