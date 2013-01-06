日本经济: 政府不会坚持要求与日本央行发布政策协议--财务大臣

路透东京1月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周日强调,有必要采取更大规模的货币和财政刺激举措以复苏经济,但他同时表示,政府不会坚持要求就新通胀目标发布一项与央行的书面政策协议.

新任首相安倍晋三呼吁日本央行同意采纳政府提出的2%通胀目标,较目前的物价目标提高一倍,以显示对抗通胀的决心.日本央行面临压力,将在1月21-22日下一次利率会议上讨论提高通胀目标.

麻生太郎称,内阁大臣将可以通过经济与财政政策委员会(Council of Economic and Fiscal Policy)定期同央行总裁白川方明讨论货币政策.该委员会将于本周正式开始运作,每月至少召开一次会议,以确定长期财政与经济政策.

"只要在委员会会议上能够讨论(货币政策),就没有必要发布(与日本央行的)政策协议,"麻生太郎对日本放送协会(NHK)表示.

他的讲话暗示,只要央行提高通胀目标,政府不一定会要求就对抗通缩政策问题与央行发布联合声明.

"政府和央行采取共同的物价目标,并向市场展示我们达成目标的决心,这才是重要的."日本经济财政大臣甘利明亦对NHK表示.

他还指出,虽然政府短期内的当务之急是以财政刺激举措振兴经济,但将会讨论订立长期财政纪律目标,以便向市场保证其正努力改善日益恶化的财政状况.(完)