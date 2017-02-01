焦点：日本央行上调成长预估 但警告通胀前景仍不确定

2016年3月31日，行人走在日本央行总部前的街道。 REUTERS/Yuya Shino/File Photo

路透东京1月31日 - 日本央行周二上调成长预期，但警告称，通胀触及2%目标的前景仍不确定，暗示决策者对日本企业上调薪资的意愿仍持谨慎态度。薪资增长是拉动内需的关键所在。

日本央行总裁黑田东彦未理会对美国总统特朗普保护主义政策立场的担忧，称特朗普承诺减税和大规模基建支出，如果落实，将扶助提振美国和全球成长。

但央行表示，日本物价前景面临的风险偏下档，因近期通胀低迷，抑制了对未来物价增长幅度的预期。

“当经济增速超过预期，且汇率因素被消化（扶助推升物价）后，通胀预期通常也会超过目标水平。但到目前为止，基础消费者物价指标仍相当疲弱，”黑田东彦周二告诉记者。

日本央行一如预期保持之前的承诺不变，即指导短期利率在负0.1%，10年期公债收益率在0%左右。

在对成长预期进行季度评估后，日本央行将从4月1日开始的财年的经济成长预期上调至1.5%，11月预估为1.3%，因出口前景改善。

央行还将2018财年的成长预期从0.9%上调至1.1%。

不过，尽管油价反弹，以及日圆走软导致进口物价攀升等外部因素推高物价，日本央行仍维持本已很乐观的未来几年通胀预期不变。

“实现2%通胀目标的动能犹在，但力道不足，”日本央行在季度报告中称，同时警告说，全球不确定性可能促使企业在提价和涨薪问题上保持谨慎。

**通缩忧虑挥之不去**

尽管日本央行在过去逾三年的时间里大规模印钞刺激经济，但12月日本核心消费者物价连续第10个月出现按年下跌，凸显该国仍无法摆脱挥之不去的通缩担忧。

由于国内需求刚刚走出去年的低迷期，很多央行决策者仍对外部因素带动的物价上涨能否转化为持续的通胀持谨慎态度。

“日圆自11月以来走软，将会逐步推升进口物价，因此，人们会自然对今年上半年的物价前景转持乐观看法，”第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说。

“但日本央行仍持谨慎态度，可能是因为央行理事会成员不确定，薪资是否会在春季劳资双方薪资磋商后上涨，”他说。

日本央行预计，通胀将在2019年3月前后触及其设定的2%目标，与11月的预期一致。

根据9月推出的新政策框架，日本央行将政策关注点从基础货币转移至利率。央行表示，如果减少购债就能达成利率目标，可能会在未来放慢购债速度。

日本央行周二稍晚宣布，计划2月购债规模和频率保持在1月的水准。(完)