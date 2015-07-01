日本央行：新任委员呼吁灵活应对经济变化，暗示不会受目标时间束缚

布野幸利接替森本宜久出任央行审议委员，后者对去年放松货币政策投了反对票，布野幸利的任命将使委员会更为倾向于支持总裁黑田东彦。

布野幸利称，日本央行的大规模刺激举措正在取得预想的成效，暗示他目前不会提出反对意见。

三菱UFJ摩根士丹利证券的资深市场分析师Naomi Muguruma称，“他的言论表明，他支持黑田的政策立场。”

但布野幸利也称，审议委员对政策有意见分歧实属“正常”，暗示他不会对总裁隐忍不言。

布野幸利对货币政策的观点尚不得而知。

布野幸利将在7月14-15日首次参加日本央行政策会议。有分析师猜测，鉴于他的丰田高管背景，他将支持弱势日圆的政策，从而使日本出口商品在海外市场更具竞争力。

但布野幸利没有正面回答有关日圆进一步贬值，是否对经济有负面影响，以及是否应进一步放松货币政策的问题。

他表示，“市场决定汇率。所以重要的是日本企业及日本经济要对汇率波动保持韧性。”(完)