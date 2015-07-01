日本央行：新任委员呼吁灵活应对经济变化，暗示不会受目标时间束缚

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
布野幸利接替森本宜久出任央行审议委员，后者对去年放松货币政策投了反对票，布野幸利的任命将使委员会更为倾向于支持总裁黑田东彦。
布野幸利称，日本央行的大规模刺激举措正在取得预想的成效，暗示他目前不会提出反对意见。
三菱UFJ摩根士丹利证券的资深市场分析师Naomi Muguruma称，“他的言论表明，他支持黑田的政策立场。”
但布野幸利也称，审议委员对政策有意见分歧实属“正常”，暗示他不会对总裁隐忍不言。
布野幸利对货币政策的观点尚不得而知。
布野幸利将在7月14-15日首次参加日本央行政策会议。有分析师猜测，鉴于他的丰田高管背景，他将支持弱势日圆的政策，从而使日本出口商品在海外市场更具竞争力。
但布野幸利没有正面回答有关日圆进一步贬值，是否对经济有负面影响，以及是否应进一步放松货币政策的问题。
他表示，“市场决定汇率。所以重要的是日本企业及日本经济要对汇率波动保持韧性。”(完)
(翻译 王丽鑫/张荻； 审校 徐文焰/孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”