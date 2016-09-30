焦点：市场考验日本央行新政决心 10年期公债收益率跌至负值

路透东京9月30日 - 债券买家已经在测试日本央行新货币政策框架的可信性，推动10年期公债收益率跌破其0%的目标，该行别无选择只能将其拉回目标水准。

由于未能达到持续通胀目标，日本央行上周调整基本政策工具，从扩大货币供应转向控制“收益率曲线”，即确保长期利率明显高于目前为负的短期利率，使银行放贷可以带来获利。

该政策包括承诺让10年期公债收益率保持在“目前0%左右的水平。”

市场则另有想法，本周推动10年期债券收益率跌至负0.09%，给央行施压，促其采取行动将其拉回目标。

如果采取降低日本央行自身的庞大购债规模的做法，将令人对2013年以来的大量刺激政策感到怀疑，且可能加剧市场不安氛围。

日本央行知道，市场或将减少债券购买量解读为，怀疑其维持印钞刺激政策直到通胀率超过2%目标的承诺。这可能引发日圆飙升并打击日股；同时亦会更广泛地损及消费者物价预期及投资者信心。

日本央行官员目前仍持乐观看法，称0%的承诺并非如此僵化。

“这不是固定钉住，而是“有管理的浮动”，其中一位官员表示。

日本央行曾采用积极的购债计划，每年买进80万亿日圆以压低利率来协助脆弱的经济。官员们曾表示，他们并不排除减少购买量甚或卖出债券来以阻止收益率下跌太多的可能性。

但并非所有人都相信这会起作用。

“日本央行可以透过印钞来阻止收益率无限度的上升。但日本央行能否藉由减少购债来阻止收益率下滑，外界存在质疑，”瑞穗证券资深债市策略师Noriatsu Tanji表示。

**日本央行处境两难**

市场知道这种困境，现在正在考验日本央行。日本央行宣布政策时，10年期日债收益率曾短暂升至正0.005%，但交易商周三将该收益率压低至负0.09%--仅仅比负0.1%的央行短期利率目标高了一点点。该收益率周四报负0.085%。

金融机构对于日本央行的意图及其实际上能实现什么感到困惑。

一些投资者表示，日本央行将不会允许10年期日债收益率跌破负0.1%的短期政策利率目标水准，因该央行不愿收益率曲线趋平。

但熟悉日本央行想法的消息人士称，只要收益率曲线方向正确，央行不见得要将负0.1%的收益率视为长期利率的底线。

消息人士称，鉴于两年券收益率为负0.29%，五年券收益率为负0.23%，没有将负0.1%设为10年券收益率底线的强力理由。

消息人士指出，在判断收益率下滑是否过度时，日本央行将考察波动性、收益率水平以及这种水平可能持续多久。

“如果收益率跌破可以接受的水准，日本央行将会行动，”一位消息人士说，并称减少购债将是考虑选项。

日债收益率图表：tmsnrt.rs/1RieEON

日本央行持有日债情况图表：tmsnrt.rs/1XOJUVV

(完)