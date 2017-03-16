焦点：日本央行维持政策不变 总裁为缩减刺激和加息设定高门槛

路透东京3月16日 - 日本央行总裁黑田东彦称，通胀率升向1%不会立即触发加息，暗示日本将坚持其超宽松政策，即便其他主要国家考虑撤出刺激。

黑田东彦也回应了欧洲决策者保护自由贸易的呼声，反对美国总统特朗普的贸易保护主义倾向。黑田东彦将前往德国参加本周末的20国集团(G20)财经首脑会议。

“不仅G20，而且国际货币基金组织(IMF)和经济合作暨发展组织(OECD)都表示，保护主义不利全球贸易和全球经济增长，有必要维持自由贸易和投资，”黑田东彦周四在记者会上表示。

“日本在这方面的立场将不会改变。”

一如广泛预期，今日稍早日本央行维持将长期利率保持在零附近的承诺。

这与美联储在数小时前升息形成鲜明对比，这是美联储三个月内第二次升息，以使货币政策正常化。

由于通胀率距日本央行2%的目标还很远，而且经济风险趋于下行，黑田东彦称，日本仍需要宽松货币政策的支持；明确表示日本央行不会很快跟随美联储的脚步。

市场臆测，主要受燃料成本反弹及日圆贬值带动进口物价上升的影响，当今年稍晚消费者通胀料接近1%时，日本央行可能将于今年稍后提高公债收益率目标，但黑田东彦对这种市场臆测不屑一顾。

“一些市场参与者认为核心消费者通胀将在今年下半年接近1%，这很可能成真。但我们不会仅因为如此而自动调高收益率目标，”黑田东彦称。

他称，日本央行将会把日本经济状况及长期通胀预估等各种因素纳入考量，而不是仅关注单一物价数据。

“通胀率加速升至2%的动能仍在，但力道不足，”黑田东彦说。“日本央行会继续推进强力货币宽松政策...以便尽早实现物价目标。”

日本央行周四维持对金融机构存放在央行的部分超额准备金利率在负0.1%不变，承诺引导10年期公债收益率在零水准附近。

该央行还维持宽松政策的承诺不变，将每年增持日本公债的速度保持在80万亿(兆)日圆(7,060亿美元)。

**保护主义风险**

日本长期停滞的经济在近几个月出现复苏迹象，出口和工厂产出因全球需求复苏而受益。

1月核心消费者物价为逾一年来首次同比上升，分析师预测继续缓慢稳步上涨。

这已造成市场预期大幅转变。路透调查的多数分析师预测，日本央行的下一步举措将是开始缩减超宽松政策。

一些分析师称，如果日本长期利率追随全球债券收益率的升势，那么日本央行可能被迫调高收益率目标，以避免增加购债。对美国利率上升的预期正在推动全球债券收益率上升。

黑田东彦反驳了这种观点，他表示没有必要仅仅是因为美联储升息就上调日本收益率目标。

他最新的讲话可能令市场对近期升息的预期降温，让那些怀疑经济是否获得足够动力来推动通胀持续上升的分析师更有底气。

“几乎没人预期通胀率会达到2%。另外，我认为通胀预期没有改变，”三菱日联摩根士丹利证券资深市场分析师Shuji Tonouchi称。

“在这些情况下，没办法考虑上调10年期公债收益率目标。就算日本央行想行动，我觉得也做不到。”

全球保护主义抬头也令日本决策者担心，因日本经济高度依赖出口和自由贸易。

特朗普还指责日本使用“货币供应”来压低日圆，获得不公平的贸易优势。日本决策者则反驳称，他们遵守G20规则，仅把货币政策用于国内目的。

黑田东彦强调日本央行放松政策是为了抗击通缩，仅日本与美国利率差异这一点并无法决定汇率波动。(完)