版本:
中国
货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 11:59 BJT

日本央行：维持政策不变，否决提早实施无限量购债计划的提议

获提名出任日本央行总裁的黑田东彦在本周国会听证会中表示，央行应该购买较长期公债来结束持续近20年的通缩。

国会也为央行副总裁提名人举行了听证会，并将在3月19日现任总裁离任之前进行投票。

日本央行总裁白川方明将召开新闻发布会，其讲话内容预计在0715GMT后公布。(完) (编译 徐文焰/郑茵/梁睿雪; 审校 王洋/李婷仪/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐