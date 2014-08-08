日本央行：维持货币政策不变，对于出口和产出的看法趋黯

“出口显示出一些疲软的迹象，”日本央行在会后声明称。这个看法比上月悲观一些，当时央行称出口原地踏步。

日本央行自去年4月采取激进的刺激举措后，一直维持政策不变。当时央行承诺将通过大量买进资产将基础货币增加一倍，以在两年左右时间达到2%的通胀目标。(完) (编译 王洋/王丽鑫； 审校 高琦)