日本央行：维持货币政策不变，对于出口和产出的看法趋黯

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
“出口显示出一些疲软的迹象，”日本央行在会后声明称。这个看法比上月悲观一些，当时央行称出口原地踏步。
日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开记者会。
日本央行自去年4月采取激进的刺激举措后，一直维持政策不变。当时央行承诺将通过大量买进资产将基础货币增加一倍，以在两年左右时间达到2%的通胀目标。(完) (编译 王洋/王丽鑫； 审校 高琦)
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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