日本经济：央行将调降下一财年经济成长和物价预估--消息

日本央行将在4月27-28日举行更为关键的货币政策会议，届时将进行季度评估，消息人士称，委员会成员可能在这次评估中调降经济增长和物价预期，以反映外部需求疲软。

日圆升值压低进口商品和能源的成本，进而拖累通胀。目前日圆兑美元报约115，1月时报在120。

日本央行1月时预计，在4月开始的下个财年，日本经济将增长1.5%，核心通胀率将触及0.8%。

周二出炉的GDP修正值料显示，日本经济2015年第四季萎缩程度略高于初值，令日本央行承担祭出更多货币刺激的压力。

但日本央行总裁黑田东彦周一维持对日本经济复苏的乐观看法，他表示，目前央行将检视负利率对经济产生的效果，这暗示暂时将不会扩大刺激政策。

1月时，日本央行称日本经济继续温和复苏，产出呈现横向波动，出口在回升但仍有些疲弱。(完)