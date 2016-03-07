日本经济：央行将调降下一财年经济成长和物价预估--消息

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
日本央行将在4月27-28日举行更为关键的货币政策会议，届时将进行季度评估，消息人士称，委员会成员可能在这次评估中调降经济增长和物价预期，以反映外部需求疲软。
日圆升值压低进口商品和能源的成本，进而拖累通胀。目前日圆兑美元报约115，1月时报在120。
日本央行1月时预计，在4月开始的下个财年，日本经济将增长1.5%，核心通胀率将触及0.8%。
周二出炉的GDP修正值料显示，日本经济2015年第四季萎缩程度略高于初值，令日本央行承担祭出更多货币刺激的压力。
但日本央行总裁黑田东彦周一维持对日本经济复苏的乐观看法，他表示，目前央行将检视负利率对经济产生的效果，这暗示暂时将不会扩大刺激政策。
1月时，日本央行称日本经济继续温和复苏，产出呈现横向波动，出口在回升但仍有些疲弱。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 艾茂林/张明钧)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%
路透台北1月19日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超30.69亿台币，中止先前 连两个交易日买超共54.17亿台币；上交易日修正后为买超19.99亿台币。 三大法人今日合计卖超27.04亿台币，上交易日修正后为买超18.59亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/19 -30.69 -27.04 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.