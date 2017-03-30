日本央行副总裁称不必购买美债 购买日债即可实现货币宽松

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京3月30日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，目前不必购买美国公债，因能够通过购买日本公债实现充分的货币宽松。
“我们可以在不购买美国公债的情况下实现2%的通胀率目标，并最终退出量化宽松计划，”岩田规久男对国会表示。
“进行不必要的美国公债购买将会被视为汇市干预，而这是财务省的职责，”他说。
岩田规久男做出此番讲话，是因为一名反对党议员提问，日本央行的购债计划已经让债市流动性枯竭，该行是否会采取其他措施，比如购买美债。(完)
(编译 李爽/李春喜；审校 张涛/徐文焰)
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路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。