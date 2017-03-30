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国际财经 | 2017年 3月 30日 星期四 12:07 BJT

日本央行副总裁称不必购买美债 购买日债即可实现货币宽松

路透东京3月30日 - 日本央行副总裁岩田规久男周四表示，目前不必购买美国公债，因能够通过购买日本公债实现充分的货币宽松。

“我们可以在不购买美国公债的情况下实现2%的通胀率目标，并最终退出量化宽松计划，”岩田规久男对国会表示。

“进行不必要的美国公债购买将会被视为汇市干预，而这是财务省的职责，”他说。

岩田规久男做出此番讲话，是因为一名反对党议员提问，日本央行的购债计划已经让债市流动性枯竭，该行是否会采取其他措施，比如购买美债。(完)

(编译 李爽/李春喜；审校 张涛/徐文焰)

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