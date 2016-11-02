日本央行总裁黑田东彦称不认为日债市场流动性大幅萎缩

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周三反驳了市场关于央行大举购债使债市流动性枯竭的疑虑。
“我不认为(债券)市场流动性较历史水平大幅萎缩或市场功能大幅恶化，”黑田东彦在议会被问及日本央行大规模刺激举措成本上升时说道。
日本10月公债交易量触及数年低点，因日本央行大规模购债操作挤压了操作机会。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。