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国际财经 | 2016年 11月 2日 星期三 13:18 BJT

日本央行总裁黑田东彦称不认为日债市场流动性大幅萎缩

路透东京11月2日 - 日本央行总裁黑田东彦周三反驳了市场关于央行大举购债使债市流动性枯竭的疑虑。

“我不认为(债券)市场流动性较历史水平大幅萎缩或市场功能大幅恶化，”黑田东彦在议会被问及日本央行大规模刺激举措成本上升时说道。

日本10月公债交易量触及数年低点，因日本央行大规模购债操作挤压了操作机会。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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