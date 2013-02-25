《分析师观点》日本政府将提名黑田东彦为下任央行总裁

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
巴黎银行全球股市暨商品衍生品主管KYOYA OKAZAWA:
安倍晋三在其访美期间似获得自信.美国总统奥巴马所使用的措辞是支持安倍的,而不是支持日本政府.这对安倍来说,意义重大.我认为,这可以让安倍放手进行其最初的计划--黑田东彦为其首选人选,而且也让安倍有信心,可以不理会财务省及麻生太郎的要求.财务省和麻生太郎看来支持武藤敏郎.
黑田东彦、岩田规久男及中曾宏是相当爆炸性的组合.这表示安倍取得胜利,日本央行是个输家,对财务省而言,则是打成和局.这是重点所在.对于安倍经济学来说,不再有任何的阻力或对抗力量.
对市场而言,这意味着日圆可能会贬值.日圆可能会来到96或97日圆,或者一路贬向100日圆.对日本股市也是利多.
即便如此,我怀疑黑田东彦是否有能力如安倍所希望的那样迅速采取积极的行动.在3月19日之后,我认为他将会切换成安全驾驶模式. (编译 徐文焰/梁睿雪/王洋/戴素萍; 审校 张涛/程琳)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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