《分析师观点》日本政府将提名黑田东彦为下任央行总裁

巴黎银行全球股市暨商品衍生品主管KYOYA OKAZAWA:

安倍晋三在其访美期间似获得自信.美国总统奥巴马所使用的措辞是支持安倍的,而不是支持日本政府.这对安倍来说,意义重大.我认为,这可以让安倍放手进行其最初的计划--黑田东彦为其首选人选,而且也让安倍有信心,可以不理会财务省及麻生太郎的要求.财务省和麻生太郎看来支持武藤敏郎.

黑田东彦、岩田规久男及中曾宏是相当爆炸性的组合.这表示安倍取得胜利,日本央行是个输家,对财务省而言,则是打成和局.这是重点所在.对于安倍经济学来说,不再有任何的阻力或对抗力量.

对市场而言,这意味着日圆可能会贬值.日圆可能会来到96或97日圆,或者一路贬向100日圆.对日本股市也是利多.