重发-更新版-日圆汇率: 日圆兑美元若跌至100日圆,应不足为虑--内阁经济顾问

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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滨田宏一称,过度印钞可能引发不受欢迎的通胀的威胁一直存在,很难提前确定央行应该购买多少数量的公债来刺激经济.
不过滨田宏一表示,在日本这样的国家,此种担忧是没有根据的,因在过去20来年的大部分时间里,日本一直陷于通缩.安倍晋三赞赏滨田宏一是货币政策方面的专家.
"经济学就好似一剂药.我们并不知道需要多大量的药物去医治高烧,所以你只能尝试并观察,"滨田宏一说.他长期以来一直批评日本央行在放松货币政策上过于犹豫.
"但你必须尝试,以找出能够应对通缩的方法,"他说."目前(日本)不存在发生实质性通胀的基础."(完) (编译 许娜/侯向明; 审校 蔡美珍/田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。