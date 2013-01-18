重发-更新版-日圆汇率: 日圆兑美元若跌至100日圆,应不足为虑--内阁经济顾问

滨田宏一称,过度印钞可能引发不受欢迎的通胀的威胁一直存在,很难提前确定央行应该购买多少数量的公债来刺激经济.

不过滨田宏一表示,在日本这样的国家,此种担忧是没有根据的,因在过去20来年的大部分时间里,日本一直陷于通缩.安倍晋三赞赏滨田宏一是货币政策方面的专家.

"经济学就好似一剂药.我们并不知道需要多大量的药物去医治高烧,所以你只能尝试并观察,"滨田宏一说.他长期以来一直批评日本央行在放松货币政策上过于犹豫.