（更正）分析：虽然央行否认 但日本进一步陷入事实上的直升机撒钱境地

(更正：因译文有误，正文最后一句改为“违约的边缘”，非“破产的边缘”)

路透东京8月19日 - 日本央行表示，绝无直升机撒钱的可能。根据严格的定义，他们说得没错。但日本政府计划发行更多的40年期公债，则越看越像正在对债务进行某种货币化。

日本央行表示，只要是从市场上购买政府公债，就不是直接认购公债来为政府支出融资。

然而，这种区别已变得模糊，因为投资者买进公债，立即转手卖给日本央行就能获利--这种交易被称为“日本央行交易”。

“日本央行现在买入政府每年新发行的全部30万亿(兆)日圆(2,991亿美元)公债。在某种意义上，与直升机撒钱具有同样的效果，”日本内阁的前特别顾问本田悦朗表示。他与日本首相安倍晋三关系密切。

“直升机撒钱”是美国经济学家弗里德曼(Milton Friedman)创造的名词，美联储前主席贝南克在2002年的一次演讲中引用过这个词，使其被更多的人知晓。它指的是央行通过认购公债直接为政府支出提供融资，是对抗通缩的一种方式。

然而一些分析师担心，此举可能引发恶性通胀和不可控的货币贬值。

熟悉日本央行想法的官员称，央行对于市场认为其可能诉诸准直升机撒钱举措，似乎已没有以前那么忌讳，部分是因为希望这样的市场观点可能有助于遏制日圆走强。

日本央行总裁黑田东彦本月罕见地与日本财务大臣麻生太郎一道露面，展现他们正携手合作对抗通缩。麻生太郎表示他们讨论到40年期公债，这暗示两人谈论到如何确保这种超长期券种的发行不会干扰市场。

然而这种亲密关系可能让货币政策易屈于政治干预，恐损害央行的独立性。

**40年期公债**

日本央行今年在其2013年展开的“量化质化宽松(QQE)”政策基础上增加了负利率举措，在央行QQE政策下每年通过大规模资产购买，印钞80万亿(兆)日圆(7,980亿美元)。央行并誓言维持超宽松政策，直到实现2%的通胀目标。

消息人士告诉路透，政府计划将40年期公债的发行规模增加数千亿日圆，以融通新的经济刺激措施。本财年原本计划发行40年期公债的金额达2.4万亿日圆。

虽然那仅是2016/17财年政府计划发行的162万亿日圆公债的一部分，却能让安倍政府在较长的一段时期内以超低利率举债，这无异于是永久债券。

“拜日本央行的负利率政策之赐，发债成本非常小，这是增加债券发行的绝佳时机，”一名接近安倍的政府官员称。

日本政府已经在增加发行更长期限的债券，从日本央行的超宽松政策中获益。政府所发债券目前的平均存续期为9年，高于2008年时的7年。

安倍任命强烈支持大规模支出的二阶俊博出任自民党干事长，表明日本将在借助央行印钞进行财政扩张的道路上走下去。

二阶俊博在安倍推迟上调消费税的决策中扮演重要角色，并且大力游说希望把基建项目如铁路网络纳入政府的经济刺激方案。

“考虑到二阶俊博的影响力，我们将可能看到政府进行大规模支出的压力增加，”一位知悉预算制定进程的执政党议员说。

**短期内料不会退出**

安倍可以指望黑田东彦能给予更多助力。黑田是安倍2013年精心选择的央行总裁，他主张日本央行可购买的债券规模不存在极限。

日本央行每年买入约110-120万亿日圆公债，已持有日本公债市场的三分之一。

2013年日本央行资产负债表规模是名义国内生产总值(GDP)的35%，现在已经膨胀至81%，这一比率是美国联邦储备理事会(美联储/FED)的三倍有余。

黑田东彦上个月对记者表示，“货币政策是经济政策的一部分，所以与政府就政策组合前景保持密切沟通是恰当的”，并称7月放松政策的决定将扩大安倍晋三13.5万亿日圆财政支出计划的影响。

这与日本央行三年前的立场大相径庭，当时的央行总裁白川方明同意，在日本政府承诺修复财政的情况下设定通胀率目标。

庆应义塾大学经济学教授Kazuhito Ikeo怀疑，即便实现了物价目标，日本央行恐难以撤出刺激举措，因为这样做可能引发公债大幅抛盘，可能将日本推向违约的边缘。(完)