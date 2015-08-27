日央行行长称中国经济放缓不太可能严重伤害日本出口

路透纽约8月26日（记者 Jonathan Spicer/Rodrigo Campos） - 日本央行行长黑田东彦周三称，中国经济放缓应当不会在未来几年对日本出口带来非常严重的伤害，油价下跌不会阻止日本央行实现通胀目标。

黑田东彦在纽约发表讲话时称，中国经济可能进一步放缓。但他预测，今明两年中国国内生产总值（GDP）增速仍会维持在6-7%。

“（日本）对中国的出口已经受到影响，但我认为未来几年日本出口不会受到（非常）负面的影响，”黑田东彦在纽约日本协会举办的研讨会上称。

黑田东彦称，部分原因是“中国经济将维持6-7%增速，而且日本的资本品……很有竞争力”。

他还称，中国的货币宽松政策是减缓对本国经济的任何影响的适当举措。鉴于中国经济增势“依然相当强劲，”部分市场人士对中国经济的看法“过于悲观”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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