日央行行长称中国经济放缓不太可能严重伤害日本出口

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约8月26日（记者 Jonathan Spicer/Rodrigo Campos） - 日本央行行长黑田东彦周三称，中国经济放缓应当不会在未来几年对日本出口带来非常严重的伤害，油价下跌不会阻止日本央行实现通胀目标。
黑田东彦在纽约发表讲话时称，中国经济可能进一步放缓。但他预测，今明两年中国国内生产总值（GDP）增速仍会维持在6-7%。
“（日本）对中国的出口已经受到影响，但我认为未来几年日本出口不会受到（非常）负面的影响，”黑田东彦在纽约日本协会举办的研讨会上称。
黑田东彦称，部分原因是“中国经济将维持6-7%增速，而且日本的资本品……很有竞争力”。
他还称，中国的货币宽松政策是减缓对本国经济的任何影响的适当举措。鉴于中国经济增势“依然相当强劲，”部分市场人士对中国经济的看法“过于悲观”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。